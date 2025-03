HEY Calendar

hey.com

Gjør dagen din. Den helt nye Hey-kalenderen setter tid på din side. Uke etter uke, ikke måned etter måned Folk tenker på dager og uker, ikke måneder. Hva er i morgen? Senere denne uken? Neste uke? Hey -kalenderen er bygget rundt hvordan du tenker, ikke hvordan papirkalendere ble designet. Vaner og høydepunkter Etabler en vane, hold deg til den. Sirkel viktige hendelser slik at de skiller seg ut. Fyll dagene dine med minner eller øyeblikk - ikke bare hendelser. “En gang denne uken” etterligner det virkelige livet Trenger du å få et oljeskift? Få litt penger fra minibanken? Skriv en takkemelding? Kanskje denne uken eller neste gang, bare ikke helt sikker på når du har en sjanse? Hei vet at "kanskje" er en ekte ting. Og mye mer Hey-kalenderen er en fullverdig kalender med mange originale vendinger på vanlige-og ikke så vanlige-konvensjoner. Snart lurer du på hvorfor alle kalendere ikke fungerer slik. - Sett nedtellinger for forventede arrangementer - Bruk dagsetiketter for å legge til kontekst til dager -Sett opp fargekodede underkalder - fleksible påminnelser slik at du ikke går glipp av det