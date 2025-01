Kalender- og planleggingstjenester - Mest populære apper - Saudi-Arabia

Google Calendar

Google Kalender er en tidsstyrings- og planleggingskalendertjeneste utviklet av Google. Den ble tilgjengelig i betaversjon 13. april 2006, og generell utgivelse i juli 2009, på nettet og som mobilapper for Android- og iOS-plattformene. Google Kalender lar brukere opprette og redigere hendelser. Påminnelser kan aktiveres for hendelser, med alternativer tilgjengelig for type og tid. Eventsteder kan også legges til, og andre brukere kan inviteres til arrangementer. Brukere kan aktivere eller deaktivere synligheten av spesielle kalendere, inkludert bursdager, der appen henter fødselsdatoer fra Google-kontakter og viser bursdagskort på årsbasis, og Holidays, en landsspesifikk kalender som viser datoer for spesielle anledninger. Over tid har Google lagt til funksjonalitet som gjør bruk av maskinlæring, inkludert «Hendelser fra Gmail», der hendelsesinformasjon fra en brukers Gmail-meldinger automatisk legges til Google Kalender; "Påminnelser", der brukere legger til gjøremålsaktiviteter som automatisk kan oppdateres med ny informasjon; "Smart Suggestions", der appen anbefaler titler, kontakter og steder når du oppretter arrangementer; og "Mål", hvor brukere legger inn informasjon om et spesifisert personlig mål, og appen planlegger automatisk aktiviteten til optimale tidspunkter. Google Kalenders mobilapper har mottatt polariserte anmeldelser. 2015 anmeldelser av Android- og iOS-appene både berømmet og kritiserte designet. Mens noen kritikere berømmet designet for å være "renere", "dristig" og bruke "fargerik grafikk", hevdet andre anmeldere at grafikken tok for mye plass. Smart Suggestions-funksjonen ble også likt og mislikt, med varierende grad av suksess i appen som faktisk klarte å foreslå relevant informasjon ved opprettelse av arrangement. Integrasjonen mellom Google Kalender og Gmail ble rost, men kritikere skrev at "alle relevante detaljer er der".