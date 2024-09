Leverandører av kjøperhensiktsdata - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

Leverandører av kjøperhensiktsdata samler inn og gir innsikt i øyeblikkene når potensielle kunder og eksisterende kunder engasjerer seg med en merkevare. Kjøpers hensikt refererer til sannsynligheten for at en kunde foretar et kjøp, og disse verktøyene samler informasjon om reelle kjøperreiser og indikatorer på deres kjøpstilbøyelighet. Organisasjoner bruker kjøperintensjonsdataverktøy for målrettede kontobaserte markedsføringskampanjer (ABM), skreddersy nettsideopplevelser for besøkende på nettet og prioritering av innkommende potensielle kunder basert på deres engasjement med selskapet. I tillegg utnytter bedrifter disse dataene for å proaktivt adressere kundenedgang ved å identifisere tilfeller av interaksjon med konkurrenter og vurdere potensialet for å bytte leverandør. Kjøpers hensiktsdata er også avgjørende for å hjelpe bedrifter med å forstå tilleggsprodukter eller integrasjoner som kan møte kundenes behov på forhånd.