Programvare for forretningsplanlegging - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Consolto

consolto.com

Consoltos håp er at med deres SMB-fokuserte konferanseløsning kan hvem som helst tilby en-til-én digitale tjenester med høy effekt som er på nivå og til og med overgår de som tilbys av større organisasjoner. Problemet Ifølge Consolto.com kan det å sette opp en videochat med en klient akkurat nå være en litt vanskelig prosess med nåværende løsninger som Zoom, Skype eller Google Hangouts som ikke ble bygget for business-to-klient-scenarier. De krever enten: En slags klientinstallasjon -- grusomt. Brukernavn/passord-legitimasjon -- hvor er det jævla passordet? Å sende en lenke eller en e-post for å få kontakt med potensielle kunder -- kjedelig. Legge til i kontakter – personvern noen? Lite eller ingen backoffice-funksjoner. Hvordan skal man få gjort noen forretninger? Et annet viktig aspekt som er dårlig ivaretatt av disse løsningene er deres evne til å administrere øktene. Zoom lagrer for eksempel ikke tekster fra chatter, så viktige notater og innsikter skrevet under økter går tapt. Denne typen løsninger gjør det vanskelig å administrere salgs- eller konsultasjonssesjoner. Consolto ser på løsningen deres som en VCRM - en videochat-basert plattform for Customer Relationship Management som ble designet for å forbedre forretningsinteraksjoner. Den muliggjør anonym, kontaktløs (uten å utveksle kontaktdetaljer), friksjonsfri (ingen nedlastinger, ingen legitimasjon) sanntidskommunikasjon via video. Produktet deres er tilgjengelig enten som en nettside-widget eller en direkte lenke aktivert via en personlig side. Fullt optimalisert for behovene til små og mellomstore bedrifter og frilansere, Consoltos enkle å installere løsning (bare én kodelinje) distribuerer en imponerende liste med funksjonalitet med høy effekt som forenkler administrasjonen av videochat-forretningsinteraksjoner. Disse funksjonene inkluderer møteplanlegging, fakturering og betalinger i appen, notater, transkripsjon av økter (kommer snart), CRM-lignende oppfølgingsvarsler, klientanalyse og vedvarende meldinger, for bare å nevne noen.