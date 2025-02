Programvare for forretningsplan - Mest populære apper - Tonga

LivePlan

LivePlan forenkler forretningsplanlegging, budsjettering, prognoser og ytelsessporing for små bedrifter og startups. Bli en mer selvsikker bedriftseier og strategisk administrer virksomheten din fra dag én og videre med LivePlan. LivePlan fungerer for enhver bedrift, til enhver tid. Enten du er ute etter å få forretningsplanen din eller pitch sammen for finansiering, eller du er en bedriftseier som ønsker å bygge en prognose som et veikart for fremtiden din - LivePlan kan hjelpe deg med å planlegge, finansiere og utvide virksomheten din med letthet . Med trinnvise instruksjoner, ekspertveiledning, opplæringsprogrammer, webinarer og over 500+ eksempler på forretningsplaner – har det aldri vært enklere å lage en profesjonell forretningsplan. Ikke behov for komplekse regneark eller tallknusing. LivePlans automatiserte økonomi med innebygde formler betyr at anslagene og økonomiene dine er knivskarp nøyaktige. Del en rask én-sides pitch av forretningsmodellen din med långivere, investorer og interne team – hold alle på samme side, uten å måtte dele hele forretningsplandokumentet. Budsjetter og salgsprognoser er et kritisk element for forretningssuksess. Gjør disse tallene levende med LivePlans ytelsesdashboard. Disse dashbordene forenkler ytelsen og lager imponerende diagrammer og grafer automatisk. Synkroniser QuickBooks eller Xero med LivePlan for å hente inn dine faktiske regnskapsdata. Bruk disse dataene som grunnlaget for dine anslag, budsjetter og se hvordan din nåværende ytelse sammenlignes med den anslåtte planen din.