Programvare for forretningsplan - Mest populære apper - Andorra

Programvare for forretningsplaner er utviklet for å hjelpe med å lage, administrere og dele forretningsplaner for nye foretak eller investeringer. Denne programvaren hjelper brukere med å identifisere målene, strategiene og økonomiske kravene som er nødvendige for å starte en ny virksomhet eller gjennomføre et betydelig prosjekt. Den skisserer også mulighetene og risikoene knyttet til det nye selskapet eller prosjektet. Entreprenører, spesielt de som søker eksterne investeringer, bruker først og fremst forretningsplanprogramvare. I tillegg kan det brukes av ansatte som ønsker å sikre finansiering til nye prosjekter. Det er viktig å skille forretningsplanprogramvare fra programvare for strategisk planlegging. Strategisk planleggingsprogramvare brukes til pågående strategiske operasjoner og kommer i spill etter at en forretningsplan er vellykket implementert. Forretningsplanprogramvare integreres ofte med regnskapsprogramvare for å generere regnskap og med dokumentgenereringsprogramvare for å lage investordokumentasjon.