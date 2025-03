Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder er en profesjonell tjenestemarkedsplass som kobles til de beste menneskelige stemmene på planeten. Voicefinder er det perfekte kreative verktøyet designet for å hjelpe filmskapere og selskaper i deres kreative prosess. Vi vil at verden skal høres bedre og mer menneskelig ut. Vår visjon er enkel: vi ønsker å koble skapere og virksomheter med verdens beste menneskelige stemmer, og vårt oppdrag er å hjelpe til med å frigjøre potensialet til alle talenter og skape økonomiske muligheter slik at mennesker over hele verden kan få et bedre liv.