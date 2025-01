Business Music Software - Mest populære apper - Polen

KABOB

Kabob Retail Cloud er en omfattende detaljhandelsteknologiplattform designet for å støtte kjedebutikker og merkevarer. Plattformen tilbyr en pakke med kjerne- og utvidelsesapplikasjoner for å hjelpe virksomheter med å automatisere og strømlinjeforme ulike aspekter av driften. Kjerneappene som tilbys av Kabob inkluderer: * Skjermer - En digital skiltingadministrasjonsløsning for sentralisert kontroll og innholdssynkronisering på tvers av flere skjermer og enheter. * BGM (bakgrunnsmusikk) - Lydbehandling i butikk, tillater fjernkontroll og oppdateringer av bakgrunnsmusikk og reklamemeldinger. * Personalledelse - Verktøy for opplæring, planlegging og administrasjon av butikkpersonale. I tillegg til kjerneappene tilbyr Kabob en rekke utvidelsesapper for å støtte markedsføring, drift og andre forretningsfunksjoner, for eksempel: * Digital markedsføring – Verktøy for innholdsstyring, omnikanalmarkedsføring og online undersøkelser. * Automatiseringsoperasjoner - Løsninger for bestillingskø, reservasjon og bordadministrasjon, og menybordsynkronisering. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) - Intelligente systemer for ekstern enhetsadministrasjon, ansiktsdeteksjon, overvåking av sosial distansering og sporing av bordbelegg. * Personalledelse - Verktøy for opplæring, planlegging og administrasjon av butikkpersonale. Kabob posisjonerer seg som en one-stop-plattform for kjedemerker, og tilbyr en omfattende pakke med skybaserte løsninger for å effektivisere og automatisere ulike aspekter av detaljhandel. Plattformen hevder å gi støtte på tvers av plattformer, skalerbarhet og enkel integrasjon med tredjepartssystemer. Selskapet har en global tilstedeværelse, med direkte avdelingskontorer i Fastlands-Kina, Taiwan, Singapore og Japan, samt forhandlerpartnere i Canada og Australia. Kabob betjener et mangfold av industrier, inkludert hurtigmatkjeder, sushirestauranter med transportbånd, skandinaviske hjemmemerker og til og med en VR-kafé i USA. Kabob Retail Cloud ser ut til å være en robust og allsidig detaljhandelsteknologiplattform som tar sikte på å hjelpe kjedebedrifter med å optimalisere driften, forbedre kundeopplevelser og drive effektivitet gjennom bruk av AI, IoT og skybaserte løsninger.