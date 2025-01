Business Intelligence programvare - Mest populære apper - Pakistan

intuizi

Intuizi, Inc. ble grunnlagt i 2019 av erfarne markedsførings- og teknologifagfolk for å bygge en brukervennlig abonnementsprogramvareløsning som kan brukes til å forbedre mediekampanjer, kan forbedre en bedrifts forståelse av sine kunder og potensielle kunder, og betydelig forbedre økonomisk avkastning på digitale utgifter. Fra begynnelsen ønsket vi å bygge en dataløsning som var basert på brukersamtykke (og overholder GDPR og CCPA), som ikke ville være eller føles skummel, og som ville gi bedre økonomiske resultater for både utgivere og annonsører. Vi ønsket en løsning som passet inn i den eksisterende arbeidsflyten slik at den kunne brukes sammen med en klients nåværende DSP, SSP, DMP, CMP, etc., ikke erstatte dem. Vi ønsket å kunne se ethvert datasett og sammenligne det med alle andre på offentlig eller privat basis. Vi ønsket også å bygge en plattform der du selv kunne se om andres data var nyttige. Til slutt ønsket vi å bygge en løsning som ville være like verdifull utenfor markedsføringsbransjen. Når vi bygger ut Intuizi-plattformen, takler vi store problemer innen dataaggregering, prosessering og visning. Vi tilbyr allerede den mest kostnadseffektive måten å forbedre ROAS for digitale kampanjer på, og vi blir bedre for hver signalleverandør og klient vi legger til. Vi forbereder nå plattformen vår for bruk utenfor markedsføring for ting som forskning, samfunnstjenester og helsetjenester og velvære.