Programvare for skanning av visittkort - Mest populære apper - Tokelau

Popl er den ledende digitale visittkortplattformen for team, og tilbyr innovative løsninger for millioner av bedrifter og fagfolk over hele verden. Plattformen vår gjør det mulig for team å lage, distribuere og administrere digitale visittkort, og sikre merkevarekonsistens, strømlinjeformet innsamling av kundeemner og datasikkerhet i stor skala, noe som gjør oss til det beste valget for kunder på bedriftsnivå. Popl integreres sømløst med over 5000+ apper, og gir administratorer et bredt spekter av kraftige verktøy for å strømlinjeforme arbeidsflyten deres. Med vår plattform kan du: - Eksportere kundeemner direkte til CRM-systemet ditt - Synkronisere teammedlemmer fra Active Directory (HR)-plattformer - Automatisere dataregistrering for å eliminere feil og spare tid - Lage markedsføringsautomatiseringer for å generere konverteringer og inntekter Hos Popl er vi forpliktet til å tilby enestående kundeservice og støtte. For å se kraften til plattformen vår i aksjon, klikk på knappen ovenfor for å planlegge en gratis demo med oss ​​i dag.