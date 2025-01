Programvare for bygningsdesign og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). - Mest populære apper - Polen

Higharc

higharc.com

Higharc ble grunnlagt i 2018 og har base i Durham, North Carolina. Higharc er et teknologiselskap for boligbygging som fokuserer på å transformere hjemmedesign, salgs- og byggeprosessen. Selskapet sysselsetter et mangfoldig team av eksperter over hele USA, Sør-Amerika og Europa, innen arkitektur, konstruksjon og programvareutvikling, som alle jobber sammen for å modernisere boligbyggingsprosessen. Higharc samarbeider med boligbyggere for å levere en omfattende hjemmedesignplattform som bruker 3D-modellering og generativ design, sanntidskostnadsestimat og en oppslukende online salgsopplevelse for boligkjøpere. Det brukervennlige grensesnittet muliggjør enkel tilpasning og umiddelbare modifikasjoner, noe som gjør designprosessen tilgjengelig og effektiv for brukerne. Higharcs nettbaserte plattform forenkler arbeidsflyten for hjemmedesign, salg og konstruksjon ved å tilby en enkelt kilde til sannhet i begynnelsen av byggeprosessen og sømløst overføre data og oppdateringer på tvers av organisasjonen. Utbyggere drar nytte av strømlinjeformede arbeidsflyter, forbedret nøyaktighet og raskere tidslinjer for markedet.