Programvare for bygningsdesign og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Programvare for bygningsdesign og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) omfatter datastøttet design (CAD)-verktøy som er mye brukt i arkitektur- og konstruksjonssektorene. Disse produktene har ofte spesialiserte verktøy og biblioteker for arkitektonisk design og konstruksjon, inkludert mekaniske, elektriske og VVS-systemer (MEP), samt BIM. BIM-programvare legger til rette for en modellbasert tilnærming for design og administrasjon av bygninger og infrastruktur, og tilbyr en digital representasjon av et anleggs funksjonelle egenskaper utover tradisjonelle konstruksjonstegninger. Mens noen produkter i denne kategorien tjener bredere CAD-formål, er rangeringene deres her utelukkende basert på deres anvendelse i bygningsdesign.