Launchable

launchableinc.com

Launchables Intelligent Test Failure Diagnostics løser konvensjonelle feiltriage-hindringer ved å finne og konsentrere seg om de mest kritiske problemene. Tenk på Launchable som din AI-co-pilot for å strømlinjeforme prosessen med å identifisere, kategorisere og håndtere testfeil, og til slutt fremskynde arbeidsflyten for feiltriage. Intelligent Test Failure Diagnostics gir et omfattende perspektiv på testøkter, enten du ønsker å grupperelaterte feil, oppdage tilbakevendende problemer eller overvåke testmønstre. Fjern smerten ved feiltriage med Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Start fryktløst. 80 % av programvaretestene er meningsløse. Launchable er Dev Intelligence Platform-laget som viser deg de 20 % som betyr mest. Launchable setter fart på tilbakemeldingssløyfen for utvikling ved å løse forsendelsesutfordringer med datadrevet testinnsikt og -handlinger. Gjennom maskinlæring optimaliserer Launchable CI-pipelines ved å identifisere og kjøre tester med høyest sannsynlighet for å mislykkes og spore innsikt i testsuiter for å redusere ventetidene for utviklere. Ledende Fortune 100-merker stoler på Launchable for å levere flere funksjoner raskere ved å teste det som betyr noe. Launchables Predictive Test Selection bruker maskinlæring for å velge de riktige testene som skal kjøres for en spesifikk kodeendring. Dette låser opp muligheten til å kjøre et mye mindre sett med tester på ulike punkter i livssyklusen for programvareutvikling, og akselererer leveringen. Med Predictive Test Selection forteller Launchable faktisk testløperen nøyaktig hvilke tester som skal kjøres basert på endringene som testes. Launchable analyserer også testdataene dine samlet for å vise testinnsikt. Du kan bruke denne informasjonen til å forbedre helsen til testpakken din og få maksimal verdi ut av testkjøringene dine.