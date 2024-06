Programvare for feilsporing - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Feilsporingsprogramvare, eller problemsporingsprogramvare, refererer til programvare som brukes av kvalitetssikring (QA) og programvareutviklingsteam for å rapportere programvarefeil og problemer. Grundig feilsporing er avgjørende for god programvareutvikling. Programvare for feilsporing gir et depot som forklarer hvordan man reproduserer en feil og hvor utbredt et problem er, og lar en virksomhet skille, prioritere, sekvensere og gi kommunikasjon om forskjellige feil på tvers av mange prosjekter eller applikasjoner. Programvare for feilsporing administreres vanligvis av et (QA)-team og lar dem kommunisere raskt med utviklere, virksomheten og ofte kunder om om, hvordan og når de skal fikse feil. Programvare for feilsporing kan integreres med prosjektstyrings-, utviklings- og testautomatiseringsverktøy.