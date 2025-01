Mest populære Nylig lagt til Programvare for nettleserisolering - Mest populære apper - Ungarn

Nettleserisoleringsprogramvare gjør det mulig for bedrifter å beskytte endepunkter ved å gi brukere virtuelle, abstraherte nettlesere. Disse isolerte nettleserne skiller nettsurfaktivitet fra endepunktet, så hvis det er et brudd eller injeksjon av skadelig programvare, er det bare nettleseren som er kompromittert, ikke selve enheten. Bedrifter implementerer disse verktøyene for å håndheve sikkerhetspolicyer på tvers av flere eksterne endepunkter, og gir administratorer økt kontroll over tilgang og forbedret trusselsynlighet på tvers av brukernettverk og enheter. Disse produktene leverer nettleseren på en sømløs måte, noe som gjør det enkelt for brukere å få tilgang til nettapplikasjoner og potensielt risikable nettsteder mens de sikrer endepunktsenhetene sine. Selv om noen av disse verktøyene kan ligne på sikre nettgatewayer, som primært kontrollerer nettstedtilgjengelighet og URL-filtrering, går nettleserisolasjonsløsninger lenger ved å lage helt isolerte nettkjøringsmiljøer.