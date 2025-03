Cymulate

cymulate.com

Cymulate er en ledende sikkerhetsvalideringsplattform basert på bransjens mest omfattende og brukervennlige Breach and Attack Simulation-teknologi. Vi gir sikkerhetsteamene mulighet til å kontinuerlig teste og herde forsvar i et dynamisk trussellandskap ved å se angriperen. Cymulate distribueres innen en time, og integreres med en enorm teknisk allianse av sikkerhetskontroller, fra EDR, til e-postgatewayer, nettgatewayer, SIEM, WAF og mer på tvers av lokale, Cloud og Kubernetes-miljøer. Kunder ser økt forebygging, oppdagelse og forbedring av den generelle sikkerhetsposisjonen ved å optimalisere sine eksisterende forsvarsinvesteringer ende-til-ende på tvers av MITER ATT&CK®-rammeverket. Plattformen gir ut-av-boksen, ekspert- og trusselintelligens-ledede risikovurderinger som er enkle å distribuere og bruke for alle modenhetsnivåer, og som kontinuerlig oppdateres. Det gir også et åpent rammeverk for å skape og automatisere rødt og lilla teaming ved å generere penetrasjonsscenarier og avanserte angrepskampanjer skreddersydd til deres unike miljøer og sikkerhetspolicyer.