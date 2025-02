Defendify

Grunnlagt i 2017, er Defendify banebrytende for Alt-i-ett Cybersecurity® for organisasjoner med økende sikkerhetsbehov, støttet av eksperter som tilbyr kontinuerlig veiledning og støtte. Defendify leverer flere lag med beskyttelse, og tilbyr en alt-i-ett, brukervennlig plattform designet for å styrke cybersikkerhet på tvers av mennesker, prosesser og teknologi, kontinuerlig. Med Defendify strømlinjeformer organisasjoner cybersikkerhetsvurderinger, testing, retningslinjer, opplæring, deteksjon, respons og inneslutning i én konsolidert og kostnadseffektiv cybersikkerhetsløsning. 3 lag, 13 løsninger, 1 plattform, inkludert: • Administrert deteksjon og respons • Responsplan for cyberhendelser • Varsler om cybersikkerhetstrussel • Nettfiskingsimuleringer • Opplæring om cybersikkerhet • Bevissthetsvideoer om cybersikkerhet • Plakater og grafikk om cybersikkerhet • Retningslinjer for akseptabel bruk av teknologi • Risiko for akseptabel bruk av cybersikkerhet • Vurderinger • Penetrasjonstesting • Sårbarhet Skanning • Skanning av kompromittert passord • Skanning av nettstedsikkerhet Se Defendify i aksjon på www.defendify.com.