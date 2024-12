Mest populære Nylig lagt til Programvare for brudd og angrepssimulering (BAS). - Mest populære apper - Norge

Programvare for brudd og angrepssimulering (BAS) replikerer virkelige sikkerhetstrusler, og hjelper bedrifter med å forberede sine hendelsesresponsplaner og identifisere potensielle sårbarheter i sikkerhetssystemene deres. Disse simuleringene kan innebære å sende falske phishing-e-poster til ansatte eller forsøke å bryte et selskaps nettapplikasjonsbrannmur. Mange BAS-verktøy tilbyr automatiserte simuleringer med AI-drevet trussellogikk og kontinuerlig testing, som sikrer at team alltid er klare til å svare effektivt på sikkerhetshendelser. Disse simuleringene er vanligvis tilgjengelige døgnet rundt, og bedrifter kjører dem ofte med jevne mellomrom, spesielt når sikkerhetssystemer oppdateres eller policyer revideres. Uten disse simulerte angrepene kan det være utfordrende å måle effektiviteten til sikkerhetsoperasjoner. Tilpassede simuleringer kan etterligne ulike trusler rettet mot ulike områder eller innenfor spesifikke miljøer, og hjelper virksomheter med å vurdere og styrke