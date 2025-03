Programvare for merkevarebeskyttelse - Mest populære apper

Netrivals

Å ha en fullstendig og global visjon av markedet er nøkkelen til suksess. Netrivals finner e-handelsprodukter over hele verden. Systemene våre overvåker og oppdaterer daglig prisene på +800 millioner produkter fra +35 000 butikker i +50 land for å gi kundene våre viktige produktdata på tvers av en rekke bransjer. Vi vet hvor viktig det er å ha oppdaterte data og priser, og derfor integrerer vi et kvalitetssystem med dobbelt nivå av prisverifisering. Derfor følger Netrivals ISO-standarden og dens krav. Vi har etablert, implementert og vedlikeholder og forbedrer et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) for å håndtere våre kunders forretningsdata. Modulene våre er den perfekte kombinasjonen av ingredienser for deg for å evaluere effektiviteten av prisingen og produktstrategien din: Prisovervåking, dynamisk prissetting, konverteringer, markedsplasser, markedsundersøkelser, BI, konkurransemessig benchmark, vurderinger og anmeldelser, produktanalyse, MAP-overvåking. Alle dataene som samles inn av Netrivals er sentralisert og homogenisert slik at de kan utnyttes av ethvert team i bedriften din (innkjøp, salg, markedsføring, priser, Business Intelligence, produktteamet og kategoriledere). Netrivals er et team på 50 fagfolk som hjelper hundrevis av e-bedrifter rundt om i verden med å nå sine mål. Vi har et dedikert kundesuksess- og supportteam for å gjøre reisen vi bygger sammen til en givende opplevelse. Fleksibiliteten til Netrivals tillater et høyt nivå av personalisering. Netrivals er ikke bare en plattform, men et rammeverk for å hjelpe deg med å utvikle din strategi og nå dine mål. Vi ønsker å tilby deg spaker for optimalisering av dine viktigste KPIer. Vi hjelper deg med å få tilgang til markedsvisjonen du trenger for å lykkes i det nåværende konkurransemiljøet.