Programvare for merkevarebeskyttelse - Mest populære apper - Tsjad

Price2Spy er en programvare for utsalgspriser som brukes av selskaper i alle størrelser fra en rekke bransjer over hele verden. Programvaren for utsalgsprising, basert på kunstig intelligens og maskinlæring, hjelper e-handelseksperter med å overvåke og analysere prisdata og omprise produkter, avhengig av deres markedsstrategi. Brukere tilbys prisanskaffelse og flere rapporteringsmekanismer for å analysere data. Analyse hjelper organisasjoner med å identifisere prismuligheter, for eksempel hvilke produkter som er underpriset eller om prisen kan reduseres, men holde seg innenfor ønsket fortjenestemargin. Ved å integrere Price2Spy med Google Analytics 4, muliggjør du kryssreferanser og analysering av to sett med data. Dette hjelper deg med å identifisere produkter med et høyt antall besøk og et lavt antall salg, produkter der du legger igjen penger på bordet ved å ikke øke prisene, og en måte å analysere sakteselgende produkter. Price2Spys API muliggjør tett integrasjon med organisasjonens programvare og tillater automatisk prismatching etter konkurrentene. Hvis prisendringene er innenfor en viss margin eller over en gitt terskel, kan merkevarens priser oppdateres automatisk uten at det er nødvendig med handling. Reprising-modulen lar deg definere dine prisstrategier for å identifisere hvilke produkter som kan gå opp/ned i pris og endre disse prisene i nettbutikken din. Før noen omprising utføres, må produktene dine matches av dine konkurrenters produkter. Vi tilbyr manuell produktmatching, Automatch, samt Hybrid Automatch via Machine Learning. Machine Learning (ML)-algoritmen går gjennom produkter fra nettstedet ditt og konkurrentene dine for å sikre at kun meningsfulle matchende kandidater blir foreslått. Alt dette er godkjent av et menneske. I det siste har flere og flere av dere benyttet våre tjenester for utvinning av produktdata der vi gjennomsøker nettsteder og trekker ut produktinformasjon. Price2Spy er i stand til å overvåke nettsteder som er bygget for å skjerme overvåkingsapplikasjoner. Du kan praktisk talt se prisene på konkurrentene dine selv om nettsidene deres ikke ønsker å bli overvåket. I tilfelle du bruker en av de støttede plattformene som; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, etc. Price2Spy gir deg muligheten til å integrere det med ett klikk og utføre sanntidsreprising i henhold til dine prisstrategier. Det er lite å gjøre fra din side for å få systemet i gang. Price2Spy tilbyr opplæringsprogrammer, demoer og nettstøtte for å hjelpe brukere på veien.