Programvare for merkevarebeskyttelse - Mest populære apper - Angola

Programvare for merkevarebeskyttelse lar bedrifter administrere sin online informasjon relatert til produkter og tjenester. Det bidrar til å beskytte merket mot enhver form for misbruk, for eksempel svindel, brudd, forfalskning og krenkelser. Denne programvaren er spesielt gunstig for selskaper som selger produkter gjennom digitale kanaler, der det er utfordrende å kontrollere store mengder produkt- og merkeinformasjon. Programvare for merkevarebeskyttelse overvåker flere digitale kanaler, inkludert søkemotorer som Google, selskapets detaljhandelsnettsteder og nettforhandlere som Amazon og eBay, samt sosiale mediekontoer. Denne programvaren hjelper til med å identifisere potensielle brudd på ulike stadier og sikrer at disse truslene fjernes før de kan nå kunder. I tillegg ivaretar det merkevarens omdømme ved å håndheve merkevarepolicyer og regelmessig gjennomgå dem for å holde seg oppdatert med endrede standarder.