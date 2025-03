Brand Intelligence Software - Mest populære apper - Vatikanstaten

quantilope

quantilope.com

quantilope automatiserer forbrukerundersøkelser for å låse opp høykvalitets innsikt med hastighet og letthet. Vår Consumer Intelligence Platform tilbyr AI-drevne avanserte kvantitative og kvalitative løsninger for å støtte datadrevet beslutningstaking. Grunnlagt i 2014, ble quantilope kåret til den #2 beste teknologileverandøren for forbrukerforskning og en av de 50 mest innovative leverandørene for innsikt over hele verden (Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). quantilope styrker forbrukerinnsikt i merkevarebevissthet, markedssegmentering, reklametesting, produktkonsepter og prisanalyse for over 300 merker inkludert Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD og mer. Bedriftsdetaljer: quantilope ble grunnlagt i 2014 og har hovedkontor i Hamburg, Tyskland med flere kontorer i New York, London og Vilnius. Globalt har quantilope over 250 heltidsansatte. [email protected]