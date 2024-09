Brand Intelligence Software - Mest populære apper - Georgia Mest populære Nylig lagt til

Markedsføringsledere bruker Unified Brand Intelligence (UBI) programvare for å forbedre merkevarehelsen og utvide rekkevidden til markedsføringstrakten deres. Forbrukerrettet merkevaremarkedsføringsteam bruker UBI-løsninger for å få innsikt i de daglige eller periodiske følelsene og oppfatningene til forbrukerne eller kjøperne deres. UBI-plattformer samler systematisk nettsignaler fra ulike digitale kanaler, inkludert annonser, netttrafikk, sosiale medier, PR og online anmeldelser. Gjennom omfattende analyse vurderer disse plattformene om et merkes synlighet overgår konkurrentene og vurderer resonansen til merkevaremarkedsføringen hos kjøpere. UBI-plattformer tilbyr skreddersydde anbefalinger for å veilede initiativer for merkevareforbedring.