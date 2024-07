Box Office-programvare - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Box office-programvare er en ende-til-ende løsning for arrangementsadministrasjon som forenkler billettsalg, salg og administrasjon av deltakerlister for live-arrangementer. Arrangører av arrangementer bruker billettkontorprogramvare til å samle inn registreringer, selge billetter og varer, ta imot donasjoner og administrere deltakerprofiler. Disse produktene kan utnyttes under og etter et arrangement for å selge billetter på stedet, sjekke inn deltakere og analysere suksessen til et arrangement. Noe billettprogramvare inkluderer også CRM-programvarefunksjoner for å administrere kunde- eller kundeprofiler.