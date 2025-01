Programvare for botplattformer - Mest populære apper - Portugal

500apps

500apps.com

CRM.io av 500apps er en avansert CRM-programvare for å øke salg og utvide virksomheten din raskere med den beste skybaserte programvaren for Customer Relationship Management. Få tilgang til 50 apper for $14,99 per bruker. Funksjoner: 1. Lead Management: Lead Management Software kan legge til og administrere alle dine potensielle kunder på ett sentralt sted. Administrer enkelt kundeinformasjon og pleie kundeforhold ved å bruke klassens beste kontaktadministrasjonsfunksjoner. Lukk flere avtaler med mindre arbeid. 2. Programvare for kontaktadministrasjon: Programvare for kontaktadministrasjon fra CRM.io kan administrere kundeinformasjon og utvikle sterkere kunderelasjoner fra ett sentralt sted. 3. Programvare for kontoadministrasjon: Smart programvare for kontoadministrasjon forstår kundens forretningsbehov og vinn flere avtaler med et strategisk syn på nøkkelkontoer i dine salgsaktiviteter. 4. Deals Management: Deal Management Software kan spore, administrere og vinne flere avtaler med den voksende virksomheten. 5. Salgsautomatiseringsprogramvare: Salgsautomatiseringsprogramvare for voksende virksomheter for enkelt å automatisere komplekse salgsprosesser. Smart, kraftig salgsautomatisering, spar tid, strømlinjeform salgsprosessen og skaler virksomheten din ved å automatisere salgs- og forretningsarbeidsflytene dine på få minutter.