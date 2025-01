Mest populære Nylig lagt til Programvare for botplattformer - Mest populære apper - Polen

Botplattformer er instrumentelle verktøy designet for å bygge og distribuere interaktive chatbots. Disse plattformene gir bedrifter mulighet til å lage intelligente, samtaleroboter som engasjerer seg med kunder og hjelper til med å levere informasjon til brukere. Disse plattformene tilbyr en rekke utviklingsverktøy som rammeverk og API-verktøysett, og muliggjør tilpassbar bot-oppretting. Vanligvis er disse robotene skalerbare, i stand til å tjene på ulike kommunikasjonsplattformer og på tvers av flere enheter samtidig. Noen plattformer tilbyr til og med funksjoner for annonsering og betalingsintegrasjon. I tillegg tilbyr de vedlikeholdsfunksjoner for å løse problemer som kan oppstå etter publisering. Mange bot-plattformer utnytter kunstig intelligens og maskinlæringsprodukter for å oppnå avansert ytelse og analyser. De bruker verktøy for naturlig språkbehandling (NLP) for å tolke tekst og samhandle effektivt med AI-plattformer. For å bli inkludert i kategorien Bot-plattformer må et produkt: 1. Gi muligheter for utrulling av roboter. 2. Tilby rammeverk for utvikling av roboter for å lette tilpasning. 3. Gjør det mulig for brukere å definere atferd og programsvar for robotene sine. 4. Gi brukerne verktøy for å utføre vedlikehold og oppdateringer til publiserte roboter.