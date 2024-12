Mest populære Nylig lagt til Programvare for botdeteksjon og -begrensning - Mest populære apper - Gabon

Programvare for gjenkjenning og reduksjon av bot hjelper bedrifter med å beskytte seg mot uautorisert botaktivitet og angrep. Bots kan brukes til å forstyrre nettsteder med DDoS-angrep, skrape data eller utføre uredelige transaksjoner. Disse løsningene er utviklet for å oppdage botaktivitet, identifisere skadelige roboter og blokkere dem fra å samhandle med nettsteder, applikasjoner eller nettverk. Bedrifter er avhengige av disse verktøyene for å sikre at systemene deres forblir operative under angrep og for å hindre roboter i å nå sine ondsinnede mål. Selv om verktøy for gjenkjenning og redusering av bot kan dele noen funksjoner med DDoS-beskyttelsesprogramvare, tilbyr de bredere beskyttelse ved å målrette en rekke botrelaterte aktiviteter i stedet for å fokusere på bare én type angrep. På samme måte, mens programvare for klikksvindel også har overlappende funksjoner, retter den seg spesifikt mot og forsvarer seg mot falske klikk i betal-per-klikk-annonsering (PPC), som bare er en av de mange truslene som verktøy for botdeteksjon og -redusering adresserer.