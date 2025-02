Programvare for bokmerkebehandling - Mest populære apper - Tokelau

Diigo

Diigo er et sosialt bokmerkenettsted som lar registrerte brukere bokmerke og merke nettsider. I tillegg lar det brukere fremheve hvilken som helst del av en nettside og legge ved klistrelapper til spesifikke høydepunkter eller til en hel side. Disse kommentarene kan holdes private, deles med en gruppe i Diigo, eller videresendes til noen andre via en spesiell lenke. Navnet "Diigo" er et akronym fra "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff". Premium-kontoinnehavere kan utføre fulltekstsøk etter bufrede kopier av bokmerker. Et fulltekstsøk søker også etter side-URLer, tagger og merknader. Dette betyr at premiumkontoinnehavere kan velge å utelate tagger som allerede vises i teksten på en side som skal bokmerkes (selv om tekst inne i bilder ikke kan søkes). Lanseringen av Diigo møtte blandede responser, fra de uimponerte til de entusiastiske. Diigo beta ble oppført som et av de ti beste forskningsverktøyene av CNET i 2006. Utenfor nettstedet inkluderer Diigos grafiske brukergrensesnitt et valgfritt bokmerke, eller en tilpassbar verktøylinje, med ulike søkefunksjoner. Utheving aktiveres av en meny, som enten kan vises automatisk når innhold er valgt, eller være innebygd i kontekstmenyen. I mars 2009 kjøpte Diigo nettklippingstjenesten Furl fra Looksmart for en ikke avslørt pris. Nettstedet har også en utvidelse tilgjengelig på Chrome Nettmarked. 25. oktober 2012 ble diigo.com-domenet kapret. En ukjent angriper endret de autoritative navneserverpostene ("NS-postene") for DNS-sonen DIIGO.COM, og ga midlertidig kontroll til navneserverne på AFRAID.ORG, og forårsaket at trafikk ble feildirigert. Mobilapper for Diigo er tilgjengelige på iOS, Android og Windows Telefon 7.