Bokføringstjenester - Mest populære apper - Tsjad

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co ble grunnlagt i 1986 som et alternativ til store nasjonale regnskapsfirmaer mens de fokuserte på forretningsbehovene til regionens nære selskaper. Med kontorer i Portland, Oregon og Vancouver, Washington, spesialiserer Perkins seg i mange bransjer, inkludert produksjon, engrosdistribusjon, eiendom, konstruksjon, profesjonelle og kreative tjenester, teknologi, mat og drikke, bilforhandlere og ideelle organisasjoner. Perkins er en 10-årig mottaker av ClearlyRateds Best of Accounting™-pris for fremragende kundeservice, et 16-årigt Portland Business Journal's Most Admired Company, et majoritetseid firma, og et av områdets mest mangfoldige regnskapsfirmaer. ut fra mengden. Ring oss i dag for å lære mer om Perkins-forskjellen!