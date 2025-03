Programvare for styreadministrasjon - Mest populære apper

Sherpany

sherpany.com

Sherpany er den ledende sveitsiske møteadministrasjonsløsningen, designet for å møte de unike behovene til styre-, styrekomité- og ledermøter. Stolt på av Europas beste selskaper, øker Sherpany møteproduktiviteten med 45 %, og effektiviserer hele prosessen – fra møteforberedelse til distribusjon av digitalt signerte møtereferat og handlingspunkter. Vi prioriterer sikkerhet og overholdelse, med en robust FINMA-godkjent og ISO270001-sertifisert løsning som sentraliserer og sikrer passende tilgangskontroller av dataene dine. I tillegg til den nettbaserte Sherpany-plattformen, som er tilgjengelig via en nettleser, tilbyr vi native apper for iOS, Windows og Android, som gir enkel tilgang til vår møteadministrasjonsløsning på tvers av forskjellige enheter. Vår SaaS-baserte programvare, kombinert med vår møteundervisning og andre komplementære tjenester, transformerer bedriftens møtekultur og sikrer utmerkede møter. Sherpany har utviklet et omfattende rammeverk for møteledelse for møteledere, bygget på evidensbasert beste praksis. Sherpany møteadministrasjonsløsning er på linje med disse praksisene for å lette produktive møter. Med over 15 000 ledere som allerede har forbedret møteproduktiviteten gjennom Sherpany, har vi blitt den pålitelige partneren til mer enn 350 bedriftskunder.