Zeck er en skybasert programvareplattform som forvandler styremøtet. Zeck skaper både tidseffektivitet og kvalitativ forbedring av brettdynamikken. I utgangspunktet, etter å ha levd gjennom elendige og utdaterte styremøter, som både operatører og styremedlemmer, bestemte vi oss for å fullstendig omforme hele styremøteprosessen. Zeck er medstiftet av Edward Norton, en prisvinnende skuespiller, filmskaper og gründer, og av Robert og Jeffrey Wolfe, grunnleggerne av Moosejaw (kjøpt av Walmart) og CrowdRise (kjøpt av GoFundMe). James Zubok, en utrolig erfaren programvareselskapsoperatør og private equity-investor, er en grunnlegger. Du kjenner sannsynligvis Edward Norton fra hans daglige jobb. Men Edward har også grunnlagt flere selskaper og sitter i mange bedrifts- og ideelle styrer. «De av oss som har startet selskaper eller satt i styrene følte at dynamikken i styremøtet ble brutt. Styremøter hadde blitt et "slag deg selv i ansiktet"-øyeblikk for så mange selskaper og organisasjoner» - Edward Norton, strategisjef i Zeck Verden forandrer seg og det er ingen sjanse for at vi holder styremøter på samme måte om to år . Zeck er en transformativ løsning som forandrer spillet, og tusenvis av administrerende direktører, styremedlemmer og ideelle organisasjoner er enige. Viktige investorer inkluderer Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (medgrunnlegger av Vista Equity) og David Blaine (som stort sett er kult fordi han er så god på magi). I tillegg til styremøter, bruker selskaper og ideelle organisasjoner Zeck for investoroppdateringer, alle håndmøter, kvartalsvise forretningsgjennomganger, etc.