Blogger Outreach-programvare - Mest populære apper - Polen

Blogger oppsøkende programvare fungerer som et PR-instrument utviklet for å hjelpe bedrifter med å oppdage, samhandle med og føre tilsyn med innholdsskapere som bruker tekst, bilder og/eller videoblogger for produktanmeldelser og markedsføring. Dette verktøyet gjør det mulig for PR- og markedsføringseksperter å etablere forbindelser med bloggere, ved å utnytte deres pålitelige stemmer til å forme opinionen, forbedre synlighet og stimulere langhalesalg. Mens blogger-oppsøkende programvare viser likheter og noen vanlige funksjoner med influencer-markedsføringsprogramvare, ligger dens primære vekt på omhyggelig kuratere anmeldelser og diskusjoner relatert til produkter, i motsetning til det bredere omfanget av generell jungeltelegraf-markedsføring.