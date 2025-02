Faktureringsprogramvare - Mest populære apper - Singapore

Fiskl

Oppdag Fiskl: Den alt-i-ett AI-drevne økonomistyrings- og regnskapsappen for småbedrifter Å administrere småbedriftsøkonomien trenger ikke å være smertefullt og tidkrevende. Fiskl gjør det enkelt med en omfattende pakke med regnskap, fakturering, rapportering og økonomiske verktøy skreddersydd for entreprenørers behov. Fiskl klarert av over 170 000 SMB-er globalt, og tilbyr prisvinnende økonomistyring tilgjengelig hvor som helst via mobil. Nøkkelfunksjoner inkluderer: 🔹 Full regnskapsevne: Fiskl leverer komplett regnskap med dobbelt bokføring som dekker fakturering, bank-/kredittkortforbindelser, utgiftssporing, avstemming, regnskap og mer. 🔹 AI-drevet automatisering: Vår proprietære autokategoriseringsmotor bruker AI til automatisk å kategorisere transaksjoner, matche overføringer og avstemme kontoer, noe som sparer timer med manuelt arbeid. 🔹 Mobilapper: iOS- og Android-appene våre gjør det mulig å administrere økonomi mens du er på farten med full regnskapsføring på mobil – et must for dagens bedrifter. 🔹 Multi-Currency: Avansert støtte for flere valutaer på tvers av 168 valutaer med automatisert avstemming av utenlandske transaksjoner. 🔹 Global skattehåndtering: Innebygd skatteoverholdelse for 100+ land med automatiserte mva-beregninger og rapportering. 🔹 Multi-Language Invoicing: Lag profesjonelle fakturaer på over 60 språk for å kommunisere jevnt med internasjonale kunder. 🔹 Omfattende betalingsalternativer: Fiskl integreres med ledende betalingsgatewayer som Stripe, PayPal, Apple Pay og mange flere. 🔹 Bankfeeder og synkronisering: Importer automatisk transaksjoner fra over 21 000 banker globalt til regnskap via bankfeeder og synkroniseringsmotoren vår. 🔹 Egendefinert rapportering: Bygg fullstendig tilpassbare regnskaper med dra-og-slipp-enkelhet for å spore KPI-er for virksomheten din. 🔹 Samarbeid: Kundeportaler gjør det mulig å dele fakturaer og regnskapssynlighet med dine kunder og regnskapsfører. 🔹 API og integrasjoner: Fiskl APIer gjør det mulig å koble til andre verktøy som POS-systemer, e-handelsplattformer og CRM-er. 🔹 Passer for enhver bransje: Brukere spenner fra frilansere til detaljbutikker til byråer - Fiskl henvender seg til alle typer små bedrifter. Med Fiskls automatisering, mobiltilgang, sømløs global dekning og intuitiv design kan du si farvel til regnskapsproblemer. I stedet for å sjonglere med regneark kan du nyte innsiktsfulle økonomiske oversikter på få minutter via datamaskin eller mobil. Bli med de tusenvis av gründere som har gått over til Fiskl. Registrer deg i dag og ta kontroll over bedriftens økonomi!