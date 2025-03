Forma

Bedrifter bruker millioner årlig på ansattegoder som ansatte verken verdsetter eller bruker regelmessig. Forma ble grunnlagt i 2017 og satset på å bygge en bedre modell ved å utfordre tradisjonelle en-størrelse-passer-alle-tilnærminger. Formas fleksible fordelsprogramvare hjelper bedrifter med å tilby konkurransedyktige fordelspakker samtidig som de reduserer kostnader og ineffektivitet, ved å gi ansatte flere valgmuligheter og fleksibilitet i hvordan de bruker fordelsgodtgjørelsene sine. Plattformen sparer også HR-fagfolk for utallige timer med å administrere og støtte ulike punktløsninger. Ved å bruke Forma kan bedrifter velge fra en rekke produkter som inkluderer kontoer for livsstilsutgifter, helseutgiftskontoer, helserefusjonsordninger, fleksible utgiftskontoer og mer for å designe og levere tilpassede fordelsprogrammer – alt gjennom én enkelt plattform. Ansatte har da tre valg for å bruke kontomidler: Forma Store med rabatterte produkter og tjenester, Forma Visa-kortet, eller kreve refusjon støttet av Formas førsteklasses medlemsstøtteteam. Forma har hjulpet hundrevis av verdens mest beundrede selskaper, inkludert Stripe, Zoom, Lululemon og Affirm, med å designe og støtte fleksible, inkluderende fordelsprogrammer for nesten en million ansatte. Og vi ser stor suksess med 98 % kundebevaring, 75 NPS og 98 CSAT-vurderinger fra medlemmer. Forma er støttet av Emergence Capital og Ribbit Capital og har mottatt en rekke priser for sin eksponentielle vekst, sin programvareinnovasjon og som en "Great Place to Work."