Fordeler Støtteprogramvare - Mest populære apper - Tokelau

Nova Benefits er en velværeplattform for ansatte sentrert om bedriftens helseforsikring. Grunnlagt av Saransh Garg (CEO) og Yash Gupta (CTO), er Nova Benefits på et oppdrag om å bygge lykkeligere og sunnere arbeidsplasser for alle ved å gjøre helseforsikringen personlig og enkel å bruke for alle ansatte. I løpet av de siste to årene har 350+ selskaper vært forsikret med Nova Benefits, med 175 000+ medlemmer dekket, og 10 000+ skader behandlet. Deres anerkjente klientell inkluderer blant annet Snapdeal, HomeLane, Clear, Rupeek, Zinier og Junglee Games. For HR-er og administrasjonsteam gir Nova Benefits arbeidsplasser en overlegen skadeerfaring, HR-arbeidsflyt, selvbetjent ansattportal, helsefordeler, personlige forsikringsopplevelser og tilleggsfordeler for velvære. B2B SaaS-oppstarten har samlet inn $10M Series A fra investorer som inkluderer SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital og Titan Capital.