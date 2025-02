Fordeler Konsulentleverandører - Mest populære apper - Tokelau

Bennie

bennie.com

Bennies globale fordelsplattform hjelper arbeidsgivere, ansatte og deres pårørende til å trives gjennom en rekke moderne løsninger, inkludert rådgivning, forsikring og coaching. Stolt på av verdens mest innovative selskaper, er Bennie en one-stop-løsning som går utover tradisjonelle fordeler og inkluderer coaching av ansatte, skadeforsikring og mer. Bennie-appen er en viktig ressurs for ansatte for å finne og forstå fordelsinformasjon enkelt. Fra å se ID-kort til å finne leverandører i nettverket til å surfe på Bennie's Marketplace, medlemmer har fordelsinformasjonen og verktøyene de trenger for hånden. Bennies helsetjeneste, Ask Bennie, er det ultimate verktøyet for dedikert medlemsstøtte. Medlemmer kan chatte med en Ask Bennie Advocate direkte på appen for å få hjelp med spørsmål om åpen påmelding, dekning, regningsforhandlinger/feil, finne leverandører og mer.