Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Strekkode programvare - Mest populære apper

Strekkodeprogramvare brukes til å generere maskinlesbar kode i form av forskjellige tall og parallelle linjer med forskjellige bredder. Disse verktøyene har funksjonaliteten til å skrive ut disse dataene – strekkoden – på produkter. Strekkoder kan skannes og leses ved å integrere skannere. Disse verktøyene tilbyr maler slik at brukere kan skrive ut strekkoden i malen som fungerer best for deres virksomhet. Ulike bransjer og land bruker disse forskjellige malene for å skrive ut strekkodene som passer deres spesifikke formål. Strekkodeverktøy integreres med lagerstyringsprogramvare for å holde styr på informasjon som lagernivåer, produktplasseringer og råvarer hver gang strekkoden skannes. Ved å automatisere dataregistreringsprosessen ved å skanne strekkodene, eliminerer disse verktøyene potensialet for menneskelige feil med manuell dataregistrering. Strekkoder skannes vanligvis når et produkt selges eller sendes fra ett sted til et annet. Denne informasjonen er spesielt nyttig for bedrifter i bransjer som produksjon og e-handel. Denne programvaren har noen ganger funksjoner for å generere/skanne RFID-koder (radiofrekvensidentifikasjon) for å administrere og spore inventar og andre eiendeler.