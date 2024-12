Programvare for bakgrunnssjekk - Mest populære apper - Tyskland Mest populære Nylig lagt til

Programvare for bakgrunnssjekk hjelper bedrifter og kandidater med å verifisere nøyaktigheten av jobbsøkeres bakgrunn før ansettelse. Denne programvaren gjør det mulig for organisasjoner å effektivisere screeningsprosessen for både nyansatte og frivillige, samtidig som de administrerer dataene som samles inn under screeningen. Vanligvis utfører disse løsningene kontroller av ansettelseshistorie, utdanningslegitimasjon, kredittopplysninger og kriminell bakgrunn. Noen plattformer kan også legge til rette for narkotikatesting. Det er viktig å merke seg at leverandører som tilbyr bakgrunnssjekker må være akkreditert av National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) og klassifisert som Consumer Reporting Agencies (CRA) under Fair Credit Reporting Act (FCRA). Mens noen leverandører direkte overholder disse forskriftene, kan andre operere gjennom kompatible tredjeparter eller integrasjoner for å sikre overholdelse av statlige og føderale lover.