Programvare for digital detaljhandel for biler gjør det mulig for bilforhandlere å øke inntektene ved å legge til rette for nettsalg av kjøretøy. Hovedmålet er å gi en sømløs kjøperopplevelse gjennom hele prosessen – fra å undersøke biler og søke om lån til å fullføre kjøpet og ta imot levering. Billångivere kan utnytte denne programvaren for å forbedre låneadministrasjonen, mens bilprodusenter kan hjelpe forhandlere med å optimalisere salgsoperasjonene deres. Det er viktig å skille programvare for digital detaljhandel for biler fra tradisjonell programvare for bilforhandlere, som omfatter et bredere spekter av forhandlerfunksjoner. Selv om bilforhandlerprogramvare kan inkludere salgsmuligheter, tar digital detaljhandel for biler spesifikt for seg hele kjøpsreisen, både online og offline. I tillegg integreres denne programvaren med markedsføringsverktøy for biler for en mer sammenhengende tilnærming.