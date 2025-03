LambdaTest

LambdaTest er en ledende digital erfaringstestsky som hjelper utviklere og testere å sende kode raskere. Med over 10 000 bedriftskunder og over 2 000 000 brukere som spenner over 130 land, er utviklere og testere avhengige av LambdaTest for å akselerere kvalitetssikringsprosessen og levere produkter med den beste digitale opplevelsen i klassen. - Kontinuerlig testsky LambdaTests kontinuerlige testsky lar bedrifter raskt teste og distribuere endringer i web- og mobilapplikasjonene sine opptil 70 % raskere, noe som bidrar til å akselerere utviklingsprosessen og forbedre time-to-market. - Testsky på tvers av nettlesere Vår testsky på tvers av nettlesere lar brukere teste sine nettsider og nettapplikasjoner på et bredt utvalg av nettlesere, operativsystemer og enheter. Med funksjoner som sanntidstesting, responsiv designtesting og feilsøkingsverktøy, gjør den det mulig for utviklere å sikre at deres nettsteder og nettapper er kompatible med forskjellige nettlesere, og gir dermed en sømløs brukeropplevelse. - Ekte enhetssky Med ekte enhetssky kan testere/utviklere fange feil tidlig før mobilappene deres går live. Med LambdaTests Real Devices Testing Cloud kan team teste uhåndterte feil, brukergrensesnitt/UX, ytelse og funksjonalitet til appene sine før de slippes ut i produksjon. Teamene kan også teste på det bredeste utvalget av mobile og OTT-enheter (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV og Apple TV). - AI-drevet visuell regresjonssky Å sikre konsistente oppsett, design og funksjonalitet til applikasjoner er avgjørende for å levere visuelt perfekte digitale opplevelser. LambdaTests visuelle regresjonssky sikrer at det visuelle utseendet og funksjonaliteten til en organisasjons webapplikasjoner forblir konsistente og feilfrie, og til slutt forbedrer den digitale opplevelsen og forretningsytelsen. Team kan få tidlig innsikt i visuelle brukergrensesnittfeil før de slipper applikasjonene sine til kunden. Testere/utviklere kan kjøre automatiserte visuelle regresjonstester på 3000+ kombinasjoner av nettlesere og ekte enheter for å identifisere visuelle avvik. - AI-drevet Integrated Test Intelligence Test-utførelsesinnsikt er avgjørende for digital transformasjon ettersom de gir bedrifter dypere innsikt i kvaliteten på utgivelser og trender. Ved å analysere testutførelsesdataene gir LambdaTests integrerte testintelligens bedrifter innsikt i mønstre og trender som kan føre til informerte beslutninger om fremtidig utvikling og forbedre applikasjonskvaliteten. Dette kan gi utviklingsteam detaljerte og handlingsdyktige testutførelsesdata og lukke gapet mellom data, innsikt og handling for bedre og raskere beslutningstaking.