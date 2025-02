Testing av automatisering - Mest populære apper - Sør-Sudan

QA Touch

QA Touch er et sofistikert teststyringsverktøy for QA-team over hele verden. Vi tror på å gjøre arbeidet ditt enkelt og tilby alt du trenger på én plattform. Med vårt altomfattende verktøy for testtilfellestyring vil fremskynde testing og prosjekter være et stykke kaken. QA Touch tilbyr en naturlig og intuitiv metode for utførelse. Vi vet det er irriterende å tilpasse seg nye prosesser og har laget et verktøy som tilpasser seg systemene og arbeidsmåten. Tildeling og sporing av problemer er en innebygd funksjon som lar deg legge inn et problem mens du kjører en testsak, og eliminerer behovet for å overføre mellom programvare. Det har aldri vært enklere å kopiere og flytte testsakene fra ett prosjekt til et annet, eller mellom modulene i et prosjekt. Verktøyet er laget for å bidra til å utjevne konkurransevilkårene og tilby selskaper et middel til å virkelig konkurrere med gigantene i deres bransje, uten å brenne et hull i lommen. Med QA Touch kan du glede deg over: 1. Et enkelt, felles oppbevaringssted for alle testmidlene dine. 2. Enterprise-funksjoner inkluderer prosjektproduktivitet og revisjonslogger for å spore arbeidsfremdriften og prosjektet. 3. Håndtering av problemer på en enkel måte med sømløs toveisintegrasjon med JIRA 4. Microsoft Azure-kort for å gjøre prosjektledelsen enklere enn noen gang. 5. Gjorde testadministrasjon til en kakegang med våre intuitive funksjoner som muligheten til å feste prosjektet, statusoppdateringer, hjelp, logger og rapporter direkte fra dashbordet. 6. Ett poeng er Integrasjon med Jenkin for å gjøre alle CI/CD-aktivitetene. 7. Handy QA Touch-Cypress reporterintegrasjon for å synkronisere cypress.io-automatiseringstestresultatene til QA Touch. 8. Enkel å bruke Reporter for ende-til-ende gratis og åpen kildekode automatiseringsverktøy Test Cafe. 9. Utnytt QA Touch Boards for å gjøre smidig prosjektledelse mer uanstrengt. Tavler Organiser, tilpass, visualiser og spor sporene etter arbeidet ditt. QA Touch tilbyr en rimelig testløsning med enkle muligheter for å lage testsaker, bunte testpakker, utføre testkjøringer, tredjeparts verktøyintegrasjoner og generere feilfrie testrapporter, krav, innebygd feilsporing, tankekart, brett, ytelse og folk kan administrere testoperasjonene sine fra ett enkelt grensesnitt (dashbord). Brukere vil like det store utvalget av brukervennlige funksjoner som er tilgjengelige, som spenner fra kartlegging og utvikling av testtilfeller til sporing av teamets handlinger. QA Touch fremmer fortreffelighet i levering av prosjekter av høy kvalitet.