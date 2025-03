Programvare for automatisk oppringing - Mest populære apper - Vatikanstaten

Teliqon

teliqon.io

Tjeneste på høyt nivå innen skykommunikasjon, vi tilbyr virtuelle DID-numre og SIP-trunking, skaper Cloud PBX og andre forretningsløsninger. Vi tilbyr et bredt utvalg av førsteklasses telekommunikasjonsverktøy og tjenester for å øke salget ditt. Vår eksepsjonelle assistanse gjør det enkelt å bygge og utvide virksomheten din i alle stadier. Bedrifter kan utvide nye retninger for kommunikasjon med klienter ved å bruke vår Cloud PBX-løsning. Dine ansatte kan operere fra hvor som helst og ringe alle destinasjoner med virtuelle numre (DID) som gjør virksomheten tilstede når som helst og hvor som helst, uten ekstra maskinvare eller spesialoppsett. For SIP-trunking gjør vårt omfattende nettverk av direkte- og transittransportforbindelser det mulig for våre kunder å ha smidige priser og overlegen talekvalitet på samme tid. En sikker løsning for alle typer virksomheter fra små til store som krever sikker telefonkommunikasjon med klienten i alle regioner eller land.