Programvare for automatisk oppringing - Mest populære apper - Tunisia

Styrk virksomheten din og ban vei for optimalisert kommunikasjon med Squaretalk, en global interaktiv forretningskommunikasjonsplattform. Å skape en intelligent, enhetlig plattform for våre kunder er målet for alle i teamet vårt, og mens Squaretalk tilbyr et sammenkoblet økosystem for forretningskommunikasjon, kan vi også tilby individuelle løsninger. Axiom er vår PBX med alle funksjoner. Integrert med noen av verdens ledende CRM-er, gir Axiom kommunikasjonssentre verktøyene de trenger for å yte personlig service til kunder over hele verden. Ring opp anrop med ett enkelt klikk, administrer samtaletrafikk direkte fra CRM. Se oppringerdetaljer og kjøpshistorikk under hver samtale, ta opp alle samtaler og koble dem til CRM. Axiom tilbyr også omfattende funksjoner for administratorer for å overvåke samtaler og agenter i sanntid, hviske råd til agenter eller ta over samtaler om nødvendig. Matrix prediktiv dialer støtter ubegrenset antall agenter for så lite som 25$ per bruker. Med tilpassede Manager- og Agent-grensesnitt og sanntidsdashboard kan Matrix håndtere opptil 1000 kanaler samtidig. Matrix fra Squaretalk er integrert med alle potensielle verktøyene dine, inkludert landingssider, CRM-er, tilknyttede nettsteder og lister. Matrix fordøyer potensielle kunder og kontakter og forbereder dem for kontakt ved å oppdage aktive telefonnumre og optimalisere for tidssoner. Ved å bruke svært konfigurerbare kampanjer ringes potensielle kunder på en måte som best passer behovene til markedsføringsinnsatsen. Knus kampanjene dine og forbedre taletiden med opptil 400 %! Du har aldri sett en oppringer som dette. Express er en flerkanals meldingsløsning som gir enda flere måter å få kontakt med kunder på og sikre at våre kunder aldri vil gå glipp av en mulighet til å fortsette en samtale, løse et problem eller gi rettidig støtte. Express, gjør det mulig for bedrifter og kontaktsentre å få kontakt med kunder uansett hvor de er, gjennom hvilken som helst enhet, på deres foretrukne plattform. Fra og med SMS vil plattformen snart inkludere WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram og WeChat. Gaupe. Et integrasjonslag uten kode i sanntid som lar organisasjoner sømløst sette sammen alle sine forretningskommunikasjonsplattformer og -verktøy. Lynx krever ingen spesialistkunnskap eller utviklingstid, og styrker kontaktsentre og BPOer ved å gjøre integrering og automatisering av komplekse kommunikasjonssystemer like enkelt som å bruke en app. Gjennom Lynx vil kundene våre ha fleksibiliteten til å tilby tilbud på nesten hvilken som helst kontrakt de ønsker, da Lynx gir sikker tilgang til over 100 forretningsapper, transparent dataoverføring og arbeidsstyrkeoptimalisering. Det er en stor gevinst for BPO-er.