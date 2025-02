Augmented Reality (AR) treningsimulatorprogramvare - Mest populære apper - Sør-Sudan

CareAR

carear.com

Med CareAR kan du oppnå raskere problemløsning, redusere utsendelser og forbedre kundetilfredshetspoeng. Vår Service Experience Management (SXM)-plattform gir ekstern AR-støtte og selvstyrte instruksjoner til kunder og servicelederteam, noe som i stor grad forbedrer opplevelsen til kunder, ansatte og feltansatte. Fordeler: • Raskere tid til løsning: Få umiddelbar visuell kontekst – bruk tid på å løse problemet kontra å vurdere situasjonen • Høyere førstegangsfikseringsrater: Få raskere oppløsning drevet av merknadsverktøykassen • DeflectCostly Dispatches: Øk fjernoppløsninger og reduser unødvendige utsendelser gjennom visuell assistanse og veiledning • Kunnskapsoverføring: Reduser kompetansegapet og gjør eksperter mer tilgjengelige for yngre feltressurser eller entreprenører • Kundeopplevelse: Øk kundetilfredsheten og NPS gjennom uovertruffen kvalitet, service og evner • Reduser karbonfotavtrykket: Eliminer eller reduser lastebilruller for å oppnå problemløsning samtidig som du reduserer karbonavtrykket og sparer penger • Selvløsningsopplevelser: Øk selvløsningseffektiviteten for kunder og ansatte med trinn-for-trinn AR visuell retning innenfor hver brukers enhet. CareAR Assist er det ultimate verktøyet for servicelederteam som ønsker å gi raskere og mer effektiv problemløsning, redusere nedetid og betydelig spare reise- og transportkostnader. CareAR Instruct gir detaljerte trinn-for-trinn-instruksjoner for kunder og teknikere, og gir dem mulighet til å løse problemer selv, noe som fører til forbedret førstegangsfikseringsrate, reduserte kundeserviceanrop og økt overholdelse av prosedyrer. CareAR Experience build gjør det mulig for enhver bedriftsbruker å lage oppslukende AR- og AI-drevne digitale arbeidsinstruksjoner gjennom et pek-og-klikk-grensesnitt uten kode. Nøkkelfunksjoner • Flerpartssamarbeid: Samarbeid med så mange teammedlemmer du vil i sanntid for å løse problemer eksternt, ved å bruke høyoppløselige live-videofeeder. • AR-merknadsverktøy: Bruk CareARs bransjeledende AR-annoteringsverktøykasse til å kommentere live videofeeder og delte bilder, og gir detaljert visuell veiledning for å raskt løse problemer. • Self-Solve-instruksjoner: Lever rike selvveilede trinn-for-trinn-instruksjoner for å veilede kunder og teknikere gjennom oppsettsprosedyrer, rutinemessig vedlikehold, feilsøkingsveiledninger og reparasjoner. • Opplevelsesbygger: Lag raskt opplevelser som inneholder uten kode, pek-og-klikk Opplevelsesbygger. Bruk 3D-innhold, video, bilder og tekst for å få enkle å følge instruksjoner for å gi kunder og teknikere selvbetjening. • Integrert søk: Forbedre brukertilgangen til informasjon ved å tilby søkefunksjonalitet direkte i en selvløsende opplevelse. • Visuell verifisering: Bruk AI-drevet objekt- og tilstandsdeteksjon med bildegjenkjenning for å drive prosedyreoverholdelse og sikre at oppgavene utføres riktig og trygt. • Øyeblikkelig kunnskapsdeling: Publiser digitale arbeidsinstruksjoner umiddelbart og lett tilgjengelig via lenke, QR-kode eller via CareAR-mobilappen. • Rike analyser og dashboards: Få dypere innsikt i hvordan team løser feltproblemer ved å bruke CareARs detaljerte dashboards og analyser, tilgjengelig for administratorer, ledere og teamledere. • Undersøkelser: Bruk CareARs undersøkelsesbygger til å instrumentere nøkkelytelsesindikatorer som er viktige for organisasjonen din, og samle inn strukturert tilbakemelding fra kunder og teknikere for rask gjentakelse. • Ekte ROI: Utnytt dataene gjort tilgjengelig av CareAR for å bestemme avkastningen på investeringen i form av forbedret ytelse, økt forsendelsesavbøyning, reduserte oppløsningstider, reduserte truckruller/besøk på stedet og forbedret førstegangsfikseringsrater. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow er kompatibel med ServiceNow CSM, FSM og ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce er kompatibel med CareAR i Salesforce Service Cloud og Field Service Management • API: Integrer CareAR i din egen kundeservice eller felttjenesteadministrasjonsapplikasjon enkelt via web-API