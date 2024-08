Augmented Reality (AR) Training Simulator Software - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Augmented Reality (AR) Training Simulator Software er utviklet for å forberede enkeltpersoner for spesifikke roller i en delvis virtuell setting. Disse løsningene utnytter utvidet virkelighet for å gi viktige ferdigheter som kreves for ulike yrker. I motsetning til treningssimulatorer for virtuell virkelighet som fordyper brukere fullstendig i virtuelle miljøer, slår AR-treningssimulatorer sammen 3D-bilder med den virkelige verden gjennom mobile enheter utstyrt med kameraer. Denne replikeringen av virkelige scenarier forbedrer engasjement og oppbevaring i læringsprosessen. AR-treningssimulatorer er spesielt gunstige for personer i yrker med høy stress, og gjør det mulig for dem å tilegne seg ferdigheter som kreves for jobben på forhånd. De imøtekommer praktiske karrierer som medisin og rettshåndhevelse, samtidig som de viser seg verdifulle innen nisjefelt som luftfart og transport. Noen AR-treningssimulatorer tilbyr dessuten SDK-funksjoner for utvidet virkelighet, som gir utviklere mulighet til å skreddersy plattformen til organisasjonens spesifikke krav.