CLDXR

cldxr.com

CLDXR er en Extended Reality Cloud Asset Management & Self-Serving Publishing Platform for B2B-brukere. Den samler forskjellige AR/VR-teknologier som AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR, men også ARKit/ARCore for Android- og iOS-applikasjoner og letter tilgang via et enhetlig nettgrensesnitt uten ytterligere utviklingsinnsats. Via det samme webgrensesnittet kan brukere administrere innholdselementene sine, lage prosjekter og tildele teammedlemmer til de tilsvarende prosjektene. Automatisk QR-kodegenerering, lenkehåndtering og omfattende statistikk er også integrert. Vi leverer gjerne vår teknologi inkludert rådgivning som en bedriftsløsning, eller fungerer som en løsningsleverandør for kreative og digitale byråer som ikke kan eller vil gjøre IT-utviklingen selv, men likevel ønsker å tilby sine kunder innovative løsninger. CLDXR tilbyr 3 prisplaner - Entreprenør, Small Business og Enterprise