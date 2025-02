Augmented Reality (AR) SDK-programvare - Mest populære apper - Tsjad

Onirix

onirix.com

No-code, lav kode og SDK augmented reality-plattform som hjelper deg med å lage, være vert for, publisere og dele web-AR-innhold. Tilgjengelig for over 4,5 milliarder globale IOS- og Android-brukere og 92,94 % av enhetene som er kompatible over hele verden. Web AR er ingen app nødvendig, den raskeste og mest tilgjengelige måten å oppleve AR på å fjerne sluttbrukerbarrierer. B2B-løsning for B2C-opplevelser for detaljhandel, turisme, kultur, e-handel, fritid og underholdning, arrangementer og mange flere påvirkningssektorer. Den ble bygget ved hjelp av vanlig JavaScript og andre nettstandarder som WebGL eller WebAssembly kombinert med interne datasynsalgoritmer optimalisert for å kjøre i en nettleser. Med Embed SDK har du tilgang til en rekke funksjoner for å endre Onirix-elementer, deres stiler og funksjoner. I tillegg kan du bruke arrangementslisten vår til å sende meldinger til hver scene, og for eksempel skjule, vise, animere sceneelementer og mye mer. Kombiner AR Engine SDK med et hvilket som helst 3D-nettbibliotek Onirix AR Engine SDK er agnostisk (ikke knyttet) til en hvilken som helst gjengivelsesmotor, så du kan kombinere den med et hvilket som helst 3D-motorbibliotek som: ThreeJS | BabylonJS | Aframe De forskjellige typene sporinger du kan jobbe med: Bildesporing – Laster bildeklassifikatoren generert for prosjektet ditt og utfører deteksjon og sporing. Overflatesporing - Vil bruke enhetens bevegelsessensorer (gyroskop) for å spore et objekt festet over et hvilket som helst sted eller overflate (kun rotasjon). Eksempelprosjekter - Du kan besøke vår GitHub-konto for prøver som bruker forskjellige sporingsmoduser og 3D-gjengivelsesbiblioteker. Onirix tilbyr deg en detaljert dokumentasjon: https://docs.onirix.com/onirix-sdk