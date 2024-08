Augmented Reality (AR) SDK-programvare - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Et programvareutviklingssett for utvidet virkelighet, ofte kjent som en AR SDK, gir utviklere mulighet til å lage digitale elementer sømløst integrert i den virkelige verden. Det fungerer som et grunnleggende verktøy for enhver bedrift som driver med AR-opplevelser. Utstyrt med funksjoner som 3D-objektsporing, bildegjenkjenning, visuell SLAM (samtidig lokalisering og kartlegging), multisporing og mer, gjør disse verktøyene det mulig for utviklere å bringe digitale bilder til live. AR-ingeniører utnytter disse SDK-ene for å lage mobilapplikasjoner, forskjellige CAD-plattformer, oppslukende markedsføringsmøter og mer. Selv om de vanligvis er skreddersydd for spesifikke rammer og maskinvare, har visse AR SDK-er allsidigheten til å støtte flere systemer, noe som forbedrer tilpasningsevnen og brukervennligheten.