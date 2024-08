Augmented Reality (AR) innholdsstyringssystemer - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Augmented Reality (AR) innholdsstyringssystemer fungerer som plattformer for opplasting av bulk rå 3D-innhold, avgjørende for å lage AR-opplevelser. Brukere har omfattende kontroll over AR-innholdet sitt i disse systemene, og utnytter dra-og-slipp-funksjonalitet for å redigere det som ønsket. Slike redigeringsverktøy gir brukerne mulighet til å modifisere innholdet, ved å inkludere elementer som fargepaletter og forskjellige teksturer i 3D-kreasjonene deres. Utover grunnleggende redigering kan et AR CMS fungere som et AR Software Development Kit (SDK), noe som øker potensialet for skreddersydde AR-opplevelser. Vanligvis finner dette innholdet bruk i å utvikle et spekter av AR-applikasjoner for mobile enheter, som spenner fra oppslukende spill til interaktive shoppingplattformer. Videre omfatter disse løsningene robuste rapporterings- og analysefunksjoner, som gjør det lettere for bedrifter å forstå mønstre for publikumsengasjement med innholdet deres. Det er avgjørende å skille mellom et AR CMS og et VR CMS, sistnevnte er en distinkt plattform fokusert på å administrere, publisere og distribuere virtual reality-innhold.