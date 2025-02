Programvare for lydredigering - Mest populære apper - Singapore

Speechify

speechify.com

Speechify er en tekst-til-tale-app som gjør det enkelt for verden å få tilgang til informasjon. 20+ millioner mennesker bruker Google Chrome-utvidelsen vår, nettappen, iOS-appen og Android-appen. vårt oppdrag er å sørge for at lesing aldri er en hindring for læring. Våre fantastiske brukere er studenter, profesjonelle og produktivitetselskere. Mange av dem har læringsforskjeller som dysleksi og ADHD, mens mange bare vil lese raskere og lytte mens de er på farten. Med Speechify kan du gjøre en hvilken som helst bok, dokument eller nettside til lyd, og lytte mens du sitter i bilen, vasker, går tur med hunden din, lager middag, trener, hopper i fallskjerm – uansett hva din daglige rutine er! Speechify driver også Medium, Star Tribune, The Direct og mer. Legg enkelt til tekst-til-tale på nettstedet ditt. Cliff Weitzman, vår fryktløse administrerende direktør, grunnla Speechify i 2017 i et hybelrom ved Brown University slik at han kunne dele den utrolige tekst-til-tale-programvaren han hadde jobbet med med andre. Cliff har dysleksi og han var frustrert over hvor mye tid og energi det tok for ham å lese. Avansert TTS-teknologi var en total gamechanger, den tillot ham å fullføre avlesningene 3 ganger raskere enn en vanlig leser og bedre forstå og beholde informasjon. Hos Speechify er målet vårt at lesing aldri skal være en hindring for læring for noen. Ingenting skal holde deg tilbake fra å lære informasjon raskt og effektivt. Speechify har vokst til å sysselsette over 100 teammedlemmer spredt over hele verden på bare noen få år. Vi er stolte av det utrolige teamet med medlemmer som tidligere var ledere og senioringeniører i selskaper som Snapchat, Apple, Spotify, Amazon og Uber. Vi elsker og prioriterer alle eierskap, leverer verdi raskt, lærer så mye vi kan og får brukerne til å føle seg styrket.